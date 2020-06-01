Третья экспертиза по делу Серебренникова заявила о похищении 129 млн рублей

Мещанский суд Москвы огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, передает ТАСС.

После экспертизы было заявлено, что расходы на реализацию театрального проекта «Платформа» были завышены в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн руб. Защита будет оспаривать выводы экспертов. «Экспертиза, с точки зрения защиты, проведена отвратительно, с многочисленными нарушениями, в ней просто проигнорирован целый ряд мероприятий проекта. Защита намерена оспаривать выводы экспертизы», — заявила адвокат Ирина Поверинова.

Следующее заседание по делу назначено на 5 июня. Ранее заседание переносили четыре раза в связи с болезнью участников процесса.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн рублей бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

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