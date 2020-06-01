Группа Little Big получила премию за самое трэшовое видео
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Клип на песню российской группы Little Big на песню Go Bananas получил немецкую премию Berlin Music Video Awards в категории «Самое трэшовое видео», рассказали музыканты в Instagram.
С россиянами соперничали группа Die Atzen с роликом Ballern и коллектив Balming Tiger с клипом Kolo Kolo.
Премия BMVA проходила онлайн из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Go Bananas — четвертый клип Little Big, преодолевший отметку в 100 млн просмотров на YouTube.
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