Пригожин потребовал от Шнурова извинений перед Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин призвал музыканта Сергея Шнурова извиниться перед его женой, певицей Валерией. С таким обращением к певцу он выступил в эфире телеканала «НТВ».

Он выразил надежду, что у Шнурова «хватит мужества, смелости извиниться» не перед ним, а перед его супругой.

«Ты прекрасно понимаешь, где она и где фанера, более профессионального человека на планете не найдешь, поэтому за Валерию я тебе многое не прощу», — сказал Пригожин.

Однако продюсер при этом заявил, что готов простить артисту «что-то за себя».

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что многие российские звезды оказались в «бедственном положении», поскольку лишились возможности зарабатывать. Высказывание продюсера высмеял певец Сергей Шнуров. Он попросил выслать семье Пригожина денег на еду.

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