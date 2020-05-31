Пригожин оценил отправленную ему «гуманитарную помощь» в виде «Дошираков»
Продюсер Иосиф Пригожин высказался после того, как партия «Коммунисты России» отправила ему несколько пачек вермишели на фоне заявлений о тяжелом положении артистов в период пандемии.
Ранее стало известно, что вместе с «гуманитарной помощью» партия направила обращение к Пригожину, в котором предлагает в качестве «действенного способа не умереть с голоду» пойти работать на стройку или завод.
Пригожин заявил, что не понимает, о чем речь, а происходящее ему напоминает провокацию. При этом он отметил, что не просил никакую гуманитарную помощь.
«Какая гуманитарная помощь, вот поверьте, не знаю», — сказал он в беседе с «Пятым каналом».
Также продюсер удивился, что его слова о бедственном положении артистов из-за коронавируса, сказанные в защиту людей, сделали из него «крайнего».
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