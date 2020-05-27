Пригожин решил не прощать Шнурову упоминание Валерии во время онлайн-ссоры

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не простит музыканту Сергею Шнурову упоминание его жены Валерии во время онлайн-ссоры. Об этом он сказал «Пятому каналу».

Пригожин уверен, что их встреча с музыкантом не закончится рукопожатием. Он также отметил, что музыканту необходимо извиниться перед Валерией.

«Я ему не прощу только одно. Если бы он только на меня гавкал — он это делает в отношении женщины, которая его в принципе не трогает», — добавил продюсер.

Также он назвал опубликованную Шнуровым переписку с угрозами фейком. По словам Пригожина, это был чей-то пранк, а у него нет номера телефона Шнурова.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что многие российские звезды оказались в «бедственном положении», поскольку лишились возможности зарабатывать. Высказывание продюсера высмеял певец Сергей Шнуров. Он попросил выслать семье Пригожина денег на еду.

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