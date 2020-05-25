Брайана Мэя из Queen госпитализировали с сердечным приступом

Гитарист группы Queen Брайан Мэй рассказал в Instagram о перенесенном сердечном приступе.

Приступ Мэй назвал «небольшим», добавив, что чувствовал боль и тяжесть в груди в течение 40 минут. Он был госпитализирован, и Мэю в срочном порядке прооперировали три артерии. Операцию рокер, вернувшийся домой из больницы на своих ногах, считает невероятной. «Я вернулся как ни в чем не бывало — не чувствовал, что было вмешательство», — радуется он.

Ранее 72-летний Брайан Мэй перенес серьезную травму ягодицы.

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