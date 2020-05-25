Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.

На снимке Петросян и Брухунова позируют в одинаковых тренчах, скрыв глаза под темными очками. «Семейный образ», — подписал снимок он. Репост фотографии сделала в Stories на своей странице и Брухунова.

Евгений Петросян и его коллега по сцене Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники утверждают, что через год после развода Петросян мог жениться снова — на Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой, официально эти слухи пока не подтверждены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Степаненко порадовала фанатов леопардовыми лосинами

— Муза Петросяна объяснила, зачем прервала самоизоляцию

— Пластические операции Степаненко оценили в миллион рублей