Бывший муж Лолиты подтвердил госпитализацию

Спортсмен Дмитрий Иванов в беседе с порталом Teleprogramma.pro подтвердил, что находится в больнице.

Сейчас ему оказывают врачебную помощь. «Я не могу сейчас это комментировать. Не беспокойтесь, все нормально. Я вообще сейчас не могу говорить. Могу только написать. Вот мне сейчас врач машет. Мне просто тяжело говорить», — сказал пятый экс-супруг певицы Лолиты Милявской.

Ранее Иванов попал в клинику с травмами разной степени тяжести. Следователи предполагают, что он мог попасть в ДТП или быть избитым.

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