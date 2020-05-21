Книгоиздатели оценили потери из-за коронавируса в миллиарды рублей

Российские издатели потеряли около 2,3 млрд руб. за два месяца ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского книжного союза.

Убыток книжных магазинов составил 3,6 млрд руб. «Ожидаемые потери издателей книг по оптимистичным оценкам составят в текущем году 25% от выручки, то есть примерно 15 млрд руб.», — предполагают в РКС.

В РКС считают, что 60-70% предприятий, связанных с книжной отраслью, вынуждены будут приостановить свою деятельность и объявить о банкротстве при отсутствии мер государственной поддержи. В связи с этим книгоиздатели попросили власти помочь сохранить книжную отрасль и дополнить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, книжной отраслью, включив такие виды, как «Деятельность издательская», «Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами», «Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Анну Нетребко взбесили правила работы театров после пандемии

— Variety: «Оскар-2021» может быть перенесен из-за коронавируса

— Почти 13% музеев в мире могут больше не открыться после пандемии