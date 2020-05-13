Нолан не будет переносить премьеру нового фильма из-за коронавируса

Режиссер Кристофер Нолан не будет переносить премьеру своего фильма «Довод», передает Independent.

Премьера картины, в которой снялись Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон, запланирована на 17 июля. Вместе с тем другие проекты студии Warner Bros. были перенесены на 2021 год из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Картину планируют показать в британской сети кинотеатров Vue Cinemas. Руководство сети рассчитывает на то, что кинотеатры к тому времени откроются, и уже обсуждает особенности социального дистанцирования в залах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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