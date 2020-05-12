Возобновленные съемки «Друзей» могут окончиться летом
Съемки специального выпуска сериала «Друзья», отложенные из-за пандемии коронавируса, вероятно, закончатся к концу лета. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя корпорации Warner Media Боба Гринблатта.
В феврале Warner Media сообщала, что актеры сериала «Друзья» примут участие в съемках спецвыпуска. В марте СМИ сообщали о приостановке съемок из-за коронавируса.
«Сначала мы думали, что шоу придется отложить на месяц или максимум на два, а сейчас кажется, что будет намного дольше... Мы надеемся закончить со спецвыпуском к концу лета, если все звезды присоединятся и мы, надеюсь, вернемся к съемкам», — рассказал Гринблатт.
При этом он заявил, что если режим самоизоляции сохранится на длительное время, то воссоединение «Друзей» «может пройти виртуально».
Сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения
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