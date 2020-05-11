Умер один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег» Борис Савин

Скончался мультипликатор Борис Савин, создавший большинство объемных персонажей творческого объединения «Экран». Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков на своей странице в Facebook.

«Умер Борис Савин - легендарный мультипликатор-кукольник, ожививший большинство объемных персонажей «Экрана» из мультфильмов «Волшебник Изумрудного города», «КОАПП», «Большой секрет для маленькой компании», «Дядюшка Ау», «Чертёнок №13», «Как старик корову продавал», «Мальчик шёл, сова летела», «Кто ж такие птички», «Падал прошлогодний снег» и многих других», — написал Капков.

Савин умер в возрасте 84 лет 9 мая после тяжелейшей болезни.