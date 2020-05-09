Водонаева обвинила Малышеву в распространении «фейков» о COVID-19

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Телеведущая и блогер Алена Водонаева заявила, что врач и ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева распространяет ложную информацию о новом типе коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление она сделала на своем YouTube-канале.

Так, телеведущая отнеслась с критикой к высказыванию Малышевой о том, что коронавирус является «чудом чудесным», которое не несет большой угрозы для детей.

Водонаева добавила, что »Минздрав отчитывается», что жертвами коронавирусной инфекции к 1 мая стали два ребенка, а еще 11 детей находятся в реанимации.

Блогер выразила мнение, что подобные высказывания публичных людей нельзя оставлять без внимания и необходимо штрафовать.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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