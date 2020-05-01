«Спутник» обогнал «Лед 2» по онлайн-просмотрам

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Фантастический триллер о космонавтах «Спутник» Егора Абраменко обогнал драму «Лед 2» по просмотрам в онлайн-кинотеатре Wink, сообщает РИА «Новости».

В пятую неделю самоизоляции с 20 по 26 апреля «Спутник» среди российского кино смотрели больше, чем ранее возглавлявший рейтинг «Лед 2».

«Спутник» — первая масштабная российская премьера, которая вышла онлайн после ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. 23 апреля картину показали на нескольких онлайн-площадках. Главные роли в фильме, действие которого разворачивается в СССР в 1983 году, сыграли Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук.

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