Продюсер шоу «Маска» рассказала, как меняли голоса участникам

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Продюсер Юлия Сумачева в интервью изданию «Собеседник» рассказала о новом сезоне шоу «Маска», недавно завершившемся на НТВ.

По словам Сумачевой, скорее всего, новый сезон выйдет следующей весной. Участники на шоу придут новые, а вот жюри не изменится. «Состав участников будет полностью обновлен, будут абсолютно новые персонажи. Что касается жюри, я не думаю, что мы будем его менять. Нам кажется, что жюри сложилось: они такие веселые, задорные, абсолютно разные. Мне бы не хотелось терять кого-то из них», — пояснила продюсер.

Она уточнила, что звукорежиссер менял голоса участников только во время разговоров с членами жюри. Во время выступления никакие технологии по трансформации голоса не применялись. «Мы ничего не делали с голосом исполнителя во время выступления. Все, что вы слышали, – это работа вокалистов. Участники работали с преподавателями, с музыкальными продюсерами, чтобы максимально запутать жюри и зрителей», — подчеркнула Сумачева.

Экс-участник группы MBAND Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» 26 апреля. Все участники выступали в фантазийных костюмах и до последнего момента скрывали свои лица и имена.

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