Лепс на самоизоляции перепел Высоцкого

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Певец Григорий Лепс во время самоизоляции готовит к выходу цикл песен советского барда и актера Владимира Высоцкого.

По словам Лепса, готовы уже несколько альбомов. «Я могу спеть целую кучу произведений, те, которые уже были отложены несколько лет назад. Вот сейчас усиленно занимаемся выпуском песен Владимира Семеновича Высоцкого, пару альбомов мы уже выпустили», — цитирует Лепса РИА «Новости».

Лепс уточнил, что для реализации проекта ему не нужны другие музыканты. «Этот альбом интересен тем, что там просто гитара и просто голос... Там нет людей, которые играют», — сказал артист.

Григорий Лепс, как и другие граждане России, в настоящее время соблюдает режим самоизоляции, связанный с пандемией коронавируса.

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