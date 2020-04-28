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Самые крупные кинофестивали мира объединились для 10-дневного онлайн-показа фильмов в рамках глобального кинофестиваля We Are One: A Global Film Festival («Мы едины: глобальный кинофестиваль») на Youtube, сообщает Deadline.

В проекте примут участие Каннский, Берлинский, Лондонский кинофестиваль BFI, «Сандэнс», «Трайбека», кинофестивали в Карловых Варах, Нью-Йорке, Сан-Себастьяне, Торонто, Венеции, а также другие киносмотры, которые были отменены из-за пандемии коронавируса.

Онлайн-фестиваль продлится с 29 мая по 7 июня. Будут показаны новые и классические фильмы, однако картины, запланированные к показу на фестивалях в 2020 году, не будут включены ради защиты авторского права.

Фестиваль будет бесплатным, но зрители смогут сделать пожертвование в фонд ВОЗ по борьбе с коронавирусом.

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