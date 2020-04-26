Умер шведский писатель Пер Улов Энквист

Скончался шведский писатель и драматург Пер Улов Энквист. Об этом пишет газета Dagens Nyheter.

Как сообщается, автор умер в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Энквист является автором более 20 романов. Кроме того, он написал девять драм и пять киносценариев. Писатель известен по таким произведениям, как «Визит лейб-медика»,«Библиотека капитана Немо», «Книга о Бланш и Мари» и другим.