Певец Максим Леонидов доставлен в полицию за прогулку в парке

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Певец и музыкант Максим Леонидов доставлен в отделение полиции Санкт-Петербурга за нарушение режима самоизоляции, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката артиста Павла Ясмана.

Он рассказал, что Леонидов был задержан во время прогулки в Шуваловском парке.

Источник агентства в силовых органах сообщил, что в отдел позиции после прогулки в парке были доставлены сразу несколько нарушителей. В отношении их будут составлены административные протоколы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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