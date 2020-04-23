В окружении Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус

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Шоумен Александр Васильев, ранее выписанный из больницы после двухсторонней пневмонии, в беседе с изданием «Инфо24» рассказал о лечении.

По словам Васильева, из пяти тестов на коронавирус, которые ему сделали, четыре были отрицательными. «Врачи мне сказали: «Наши тесты настолько несовершенны, что вы можете считать, что один тест дал положительный результат, а четыре — нет, или, что четыре оказались положительными, а пятый — отрицательным», — уточнил он.

Васильев также уточнил, что у его коллег по «Модному приговору» нет симптомов коронавируса. «Эвелина Хромченко чувствует себя хорошо, а вот у водителя Надежды Бабкиной, его жены и сына обнаружили эту болезнь», — сообщил телеведущий.

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