В окружении Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус
Шоумен Александр Васильев, ранее выписанный из больницы после двухсторонней пневмонии, в беседе с изданием «Инфо24» рассказал о лечении.
По словам Васильева, из пяти тестов на коронавирус, которые ему сделали, четыре были отрицательными. «Врачи мне сказали: «Наши тесты настолько несовершенны, что вы можете считать, что один тест дал положительный результат, а четыре — нет, или, что четыре оказались положительными, а пятый — отрицательным», — уточнил он.
Васильев также уточнил, что у его коллег по «Модному приговору» нет симптомов коронавируса. «Эвелина Хромченко чувствует себя хорошо, а вот у водителя Надежды Бабкиной, его жены и сына обнаружили эту болезнь», — сообщил телеведущий.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Врач сообщил о депрессии у госпитализированной Бабкиной
— Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее самочувствии
— Шоумен Александр Васильев рассказал о сильном похудении Надежды Бабкиной