Госпитализированная Буланова готовится к выписке
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Медики хотят выписать певицу Татьяну Буланову из научного исследовательского центра им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на московского концертного директора артистки Константина Сергеева.
Ранее Буланова была госпитализирована в центр с подозрением на микроинсульт.
11 апреля певица пришла сделать МРТ, у нее выявили предынсультное состояние и поместили в реанимацию. 17 апреля Буланову перевели обычную палату.
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