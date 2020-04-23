Госпитализированная Буланова готовится к выписке

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Медики хотят выписать певицу Татьяну Буланову из научного исследовательского центра им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на московского концертного директора артистки Константина Сергеева.

Ранее Буланова была госпитализирована в центр с подозрением на микроинсульт.

11 апреля певица пришла сделать МРТ, у нее выявили предынсультное состояние и поместили в реанимацию. 17 апреля Буланову перевели обычную палату.

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