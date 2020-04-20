Госпитализированный шоумен Александр Васильев рассказал о выписке

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Историк моды и шоумен Александр Васильев в беседе с РИА «Новости» рассказал, что его скоро выпишут из больницы в Коммунарке.

Он попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Два теста на коронавирус оказались отрицательными. В социальных сетях госпитализированный телеведущий жаловался на апатию и сонливость.

На какой именно день назначена выписка, он не сообщил.

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