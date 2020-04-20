Госпитализированный шоумен Александр Васильев рассказал о выписке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/547/12621547/upload-RIAN_2865501.HR-pic905-895x505-56360.jpg">

Историк моды и шоумен Александр Васильев в беседе с РИА «Новости» рассказал, что его скоро выпишут из больницы в Коммунарке.

Он попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Два теста на коронавирус оказались отрицательными. В социальных сетях госпитализированный телеведущий жаловался на апатию и сонливость.

На какой именно день назначена выписка, он не сообщил.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Гулькина рассказала об инсульте у Булановой

— Представитель Бабкиной рассказал о продолжении лечения артистки

— Друг Надежды Бабкиной рассказал о состоянии артистки