Малышева назвала коронавирус «чудом чудесным»

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Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева назвала коронавирусную инфекцию «чудом чудесным», передает РИА «Новости».

Малышева объяснила, что выразилась так, потому что от COVID-19 не умирают дети.

Согласно статистике, накопленной в процессе эпидемической вспышки в КНР, Италии и США, в возрасте до 10 лет — практически нулевая детская смертность, отмечает телеведущая. Кроме того, по данным американцев, нет госпитализации людей до 20 лет в реанимацию. Данная статистика подтверждается и данными московской вспышки.

«То есть, молодые люди болеют, но болеют легко. Безусловно, это огромное счастье, что дети (а люди до 18 лет - это дети) не болеют. В этом смысле этот вирус - безусловное чудо», — заключила Малышева.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.