В Тайване заявили о запуске 27 ракет со стороны Китая

Минобороны Тайваня: армия Китая выпустила 27 ракет вблизи острова
Eastern Theatre Command/Reuters

Тайвань зафиксировал пуск 27 ракет со стороны армии Китая. Об этом заявил исполнительный заместитель начальника генерального штаба тайваньского министерства обороны Хуан Чживэй, пишет РИА Новости.

«С 9 часов утра до полудня нам стало известно о многочисленных пусках ракет из города Питань китайской провинции Фуцзянь в сторону первого района учений к северу от Цзилуна и третьего района недалеко от Тайнаня и Гаосюна. По нашим данным, всего было выпущено около 27 ракет», — сказал он.

Чживэй также отметил, что 30 декабря вооруженные силы Тайваня зафиксировали вблизи острова 71 воздушное судно и 13 кораблей армии Китая.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит неподалеку от Тайваня масштабные военные учения «Миссия справедливости – 2025». Маневры запланированы с 08:00 до 18:00 (03:00 – 13:00 мск). Учения пройдут сразу в пяти морских акваториях, а также в воздушном пространстве над ними. Речь идет о районах в Тайваньском проливе, Восточно-Китайском, Южно-Китайском и Филиппинском морях, координаты которых были опубликованы командованием. Власти Китая рекомендовали всем судам и летательным аппаратам воздержаться от входа в указанные зоны на время проведения стрельб в целях обеспечения безопасности.

В октябре глава тайваньской администрации Уильям Лай сообщил, что страна построит куполообразную систему противовоздушной обороны для защиты от «враждебных угроз». При этом Лай не упомянул Китай. По его словам, Тайвань увеличит свои расходы на оборону до более чем 3% от валового внутреннего продукта в следующем году и до 5% к 2030 году.

Ранее Лавров рассказал о планах Запада относительно Тайваня.

