Друг объяснил, почему перед кончиной Легкоступова вернулась в Россию

Журналист Манукян: Легкоступова просила президента дать ей работать на благо страны
Журналист, близкий друг актрисы Валентины Легкоступовой Вадим Манукян объяснил, почему перед кончиной его подруга вернулась в Россию. Манукяна цитирует aif.ru.

По словам мужчины, в последние годы жизни затосковала по Родине, вернулась из Испании и написала письмо президенту России с просьбой дать ей возможность применить свои навыки на благо страны.

«На ее малой родине, в Крыму, в родной Феодосии, она несколько лет была начальником отдела культуры», — рассказал он.

Манукян также рассказал, что сдружился с дочерью Легкоступовой Анэттой.

»[Легкоступова] всегда с теплотой говорила Анэтте о нашей дружбе с ней. Так что дружба с Валей стала основой для дружбы с ее дочкой и ее семьей», — сообщил Манукян.
Валентины Легкоступовой не стало в возрасте 54 лет в 2020 году. Причиной стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

У Легкоступовой осталось двое детей. Дочь Анэтта родилась в браке с Игорем Кушнаревым, а сын Матвей — от отношений с Алексеем Григорьевым. В случившемся дочь винила последнего мужа артистки.

30 декабря Валентине Легкоступовой исполнилось бы 60 лет.

