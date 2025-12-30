В поселке Краснобродский устранили аварию на теплосетях

МЧС: авария на теплосетях в поселке Краснобродский в Кузбассе устранена

Авария на теплосетях в поселке Краснобродский в Кузбассе, где без теплоснабжения оставались почти 2 тысячи человек, устранена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что после восстановительных работ все абоненты получают питание. Температура теплоносителя соответствует нормативным параметрам, говорится в публикации.

25 декабря прокуратура региона сообщила об аварийной ситуации на ТЭЦ-5, затронувшей жителей Кировского, Ленинского и Фрунзенского районов Саратова. По информации надзорного ведомства, была ограничена подача тепла и горячей воды жителям более 573 домов и 44 объектов.

В этот же день энергетики восстановили штатную работу ТЭЦ-5, где на время ремонтных работ десяткам тысяч жителей ограничили подачу тепла и горячей воды.

Ранее в батареях более 1,5 тыс. домов Ангарска упала температура из-за аварии на ТЭЦ.