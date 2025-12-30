В Европе «до смерти» испугались мирного плана по Украине

Мирный план для Европы является «стресс-тестом» и провалом, а поэтому он «до смерти» пугает европейских чиновников. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

«Мы все видим, к чему это ведет, и это нас до смерти пугает», — отметил один из европейских дипломатов.

Издание пишет, что «с точки зрения Европы» мирный план проваливается и это «скорее стресс-тест», чем проект соглашения. Текущие предложения «ограничивают численность украинской армии», оставляют «неопределенными» условия исполнения соглашения и «возлагают на союзников бремя, для выполнения которого у них нет необходимых возможностей», отмечает Military Times.

По словам европейского дипломата, в случае прекращения огня и создания демилитаризованной зоны потребности Украины и Европы в безопасности «не уменьшатся», и текущие гарантии безопасности не устранят «пробелов в безопасности».

Дипломат отметил, что если Запад хочет, чтобы мирный план был надежным, то ему нужно «обеспечить соблюдение договоренностей в режиме реального времени, сохранить Украину вооруженной и финансируемой, а также сделать конфликт финансово непосильным для Москвы». Однако он подчеркнул, что все сделанное для этого раньше «не принесло результатов».

«Так как же нам нарастить нашу поддержку таким образом, чтобы это повлияло на расклад сил в Москве?» — задался вопросом дипломат.

28 декабря президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса. В итоге Трамп заявил, что осталось согласовать только 5% гарантий безопасности для Украины. А Зеленский отметил, что в мирном плане осталось прояснить 10% вопросов. Среди них — вопросы территорий и эксплуатации Запорожской АЭС.

Также Трамп 28 и 28 декабря по телефону пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Во время второго разговора Трамп рассказал, что на встрече с Зеленским США «в наступательном ключе проводила мысль» о том, что Киев должен «предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта».

Ранее в Британии отвергли скорое завершение конфликта на Украине.