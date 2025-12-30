Размер шрифта
Кировчанка потеряла более 9 млн рублей, поверив «начальнику»

В Кирове пенсионерка обогатила мошенников более, чем на 9 млн рублей
В Кирове 75-летняя женщина потеряла крупную сумму денег, поверив «начальнику». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что в Telegram горожанке написал неизвестный, представившийся «заместителем директора» предприятия, где она раньше работала. Злоумышленник сообщил о якобы проводимой проверке, после чего с потерпевшей связался уже «сотрудник ФСБ».

Лжесиловик заявил, что на имя пенсионерки якобы оформлен кредит в 7,8 млн рублей, и теперь эти средства пытаются похитить аферисты. Затем в разговор вступил «ведущий специалист Центробанка» — злоумышленник убедил женщину, что ее средства нужно «проверить» в связи с переводом в ячейку ЦБ.

Ради этой «проверки» женщина в три приема сняла 9,2 млн рублей и отдала их приехавшим курьерам, назвавшим кодовое слово. Также мошенники вынудили ее сообщить одноразовый код из онлайн-банка, после чего со счета было незаметно списано еще 129 тысяч рублей.

После этого аферисты перестали выходить на связь, а переписка исчезла. Пострадавшая обратилась в полицию. Личность одного из курьеров уже установлена. Возбуждено уголовное дело.

Ранее девушка-подросток из Воронежа отдала мошенникам родительские 6,6 млн рублей.

