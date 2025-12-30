Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Лавров назвал условие урегулирования на Украине

Лавров: без прекращения преступной политики Киева успех в переговорах невозможен
Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Без прекращения преступной политики Украины достижение надежного и долгосрочного урегулирования конфликта невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает внешнеполитическое ведомство в своем Telegram-канале.

После атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина Лавров выразил уверенность, что «расистская сущность киевского режима» и «цинизм опекающих его внешних спонсоров» видны добропорядочным членам мирового сообщества.

По словам министра, они «не могут не понимать, что без прекращения всей этой преступной политики невозможен успех переговоров о достижении надежного долгосрочного урегулирования украинского кризиса».

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Он добавил, что объекты ответных ударов и время их нанесения уже определены.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Арестович предположил, как изменится позиция России после ударов по резиденции Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27536929_rnd_9",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+