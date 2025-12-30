Без прекращения преступной политики Украины достижение надежного и долгосрочного урегулирования конфликта невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает внешнеполитическое ведомство в своем Telegram-канале.

После атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина Лавров выразил уверенность, что «расистская сущность киевского режима» и «цинизм опекающих его внешних спонсоров» видны добропорядочным членам мирового сообщества.

По словам министра, они «не могут не понимать, что без прекращения всей этой преступной политики невозможен успех переговоров о достижении надежного долгосрочного урегулирования украинского кризиса».

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Он добавил, что объекты ответных ударов и время их нанесения уже определены.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Арестович предположил, как изменится позиция России после ударов по резиденции Путина.