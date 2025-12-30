Размер шрифта
Названы пять групп продуктов для профилактики камней в почках

Frontiers: пять групп продуктов снижают риск мочекаменной болезни
Ученые из медицинского колледжа Чэнду установили, что регулярное употребление цитрусовых, помидоров, ягод, дыни и молочных продуктов может снижать риск мочекаменной болезни. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В анализ включили данные Национального обследования питания и здоровья США (NHANES) за 2007-2020 годы. Всего в исследовании приняли участие 26 тысяч взрослых, которые регулярно сообщали об изменениях в питании и состоянии мочевыделительной системы.

Результаты показали, у людей, регулярно употреблявших цитрусовые, дыни, ягоды и помидоры, риск образования камней в почках был ниже. Аналогичный эффект наблюдали у любителей молока и продуктов на его основе. Напротив, высокое потребление добавленного сахара ассоциировалось с повышенной вероятностью мочекаменной болезни.

Ученые отметили, что связь между питанием и риском камней часто нелинейная. Для многих продуктов существует оптимальный диапазон: умеренное потребление снижает риск, тогда как при слишком малом или чрезмерном количестве эффект ослабевает.

«Фрукты и овощи содержат калий и органические кислоты, которые снижают кристаллизацию солей в моче. Молочные продукты обеспечивают кальций, сокращая всасывание оксалатов в кишечнике. Сахар, напротив, может нарушать обмен веществ и повышать выведение кальция с мочой», --― объяснили ученые.

Авторы подчеркнули, что исследование носит наблюдательный характер и не позволяет говорить о прямой причине и следствии. Тем не менее результаты подтверждают: сбалансированное и качественное питание важно для профилактики камней в почках.

Ранее были названы продукты, из-за которых в почках появляются камни.

