Новости. Общество

В Одессе произошел пожар

В Одессе после взрыва начался сильный пожар
ДСНС

В Одессе на юге Украины произошел взрыв, после которого начался сильный пожар. Об этом сообщило издание «Страна».

Журналисты опубликовали фото, на котором виден столб густого черного дыма. Подробности не приводятся.

Согласно данным официального оповещающего ресурса, в момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Утром 30 декабря украинские паблики сообщали, что в Одессе и Харькове произошли несколько взрывов. По имеющейся информации, их причиной в Одессе стала атака беспилотников со стороны Черного моря. В Харькове заявили об угрозе прилета корректируемых авиационных бомб (КАБ).

25 декабря сообщалось о введении вынужденных аварийных отключений электроэнергии в Одессе. По словам главы городской военной администрации Сергея Лысака, власти прибегли к такой мере для недопущения перегрузки поврежденного оборудования.

Ранее на Украине заявили о новой атаке дронов на стратегический мост в Одесской области.

