В Госдуме рассказали, что нужно сделать для сохранения дачи в зимний период

Перед наступлением холодов нужно сливать воду из всех систем на дачном участке, а при длительном отъезде — полностью обесточить дом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Одной из первостепенных задач является проверка состояния водопроводной системы. Если в дачном доме или на участке остается вода в трубах, шлангах или системах полива, то при отрицательных температурах это неизбежно приводит к разрывам и авариям. Необходимо полностью слить воду из всех систем, включая накопительные баки, бойлеры, а также перекрыть и осушить все внешние водопроводные краны. Для систем, которые невозможно полностью осушить, рекомендуется использовать современные незамерзающие краны или компрессор для продувки труб. Особое внимание стоит уделить электрической сети. Продолжительное отсутствие хозяев повышает риски, связанные с электропроводкой. На время длительного отъезда целесообразно полностью обесточить дом, выключив вводный автомат в электрощите. Если же требуется оставить питание для сигнализации или иных целей, необходимо проверить состояние всех розеток, выключателей и видимых участков проводки на предмет оплавления или искрения. Хорошей практикой является отключение из розеток всех электроприборов. Для тех, кто оставляет дом под напряжением, полезным решением может стать установка реле напряжения, которое защитит технику от скачков в сети», — сказал он.

Депутат напомнил, что периодически стоит приезжать на участок и чистить крышу от снега, чтобы избежать протечек.

«Скопление снега и наледи на крыше создает опасную нагрузку на конструкции и может привести к протечкам. Во время посещения дачи необходимо очистить кровлю от тяжелого снежного покрова, используя специальный инструмент с длинной ручкой, чтобы делать это безопасно с земли. Особенно важно прочистить водосточные желоба и трубы от льда, чтобы обеспечить свободный сток талой воды. Проверка чердачных помещений на предмет протечек или следов сырости после снегопадов также поможет вовремя выявить проблемы. Важно правильно подготовить к зиме и само строение. Чтобы избежать сырости и плесени из-за перепадов температур, в доме необходимо обеспечить минимальную вентиляцию. Достаточно оставить небольшие щели в форточках или установить специальные клапаны. Все продукты, которые могут испортиться или привлечь грызунов, следует вывезти. Мебель и технику лучше накрыть плотной тканью или пленкой от пыли. А отопительные приборы, если они остаются включенными, должны быть в абсолютно исправном состоянии и стоять на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов», — добавил он.

Чаплин подчеркнул, что для защиты коры молодых деревьев от грызунов нужно обновить побелку стволов или установить специальные защитные сетки. По его словам, остающиеся на зиму без присмотра дачи могут стать мишенью для злоумышленников.

«Новогодние праздники — подходящее время, чтобы укрепить слабые точки: проверить и, если нужно, заменить замки на дверях и окнах, установить дополнительные металлические накладки, ставни или решетки. Внешнее освещение с датчиками движения выполняет не только охранную, но и предупредительную функцию. Кроме того, стоит убрать с участка и из виду все ценные предметы, такие как садовый инвентарь или мангалы, которые могут привлечь внимание», — резюмировал он.

