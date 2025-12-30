Размер шрифта
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Путин и Пезешкиан обсудили по телефону двусторонние отношения
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным двусторонние отношения и реализацию договоренностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис президента исламской республики.

Президенты также обменялись мнениями по поводу процесса реализации совместных договоренностей двух стран.

Пезешкиан и Путин подчеркнули стратегический характер отношений между государствами и отметили необходимость продолжать постоянные консультации и укреплять координацию для развития всеобъемлющих связей сторон.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет продолжать поддерживать контакты с Ираном и другими сторонами на Ближнем Востоке.

17 декабря министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Кремле заявил, что Тегеран признателен Москве за поддержку страны в период атак со стороны США и Израиля.

Дипломат добавил, что сегодня отношения между Россией и Ираном носят многосторонний и масштабный характер. По его словам, подписание договора о стратегических отношениях задало дополнительный импульс развитию контактов между двумя странами.

Ранее в Иране заявили, что США и Израиль ушли ни с чем после июньского конфликта.

