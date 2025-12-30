Размер шрифта
Лавров поблагодарил друзей России за осуждение атаки на резиденцию Путина

Лавров: РФ благодарна иностранным друзьям, осудившим атаку на резиденцию Путина
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Россия благодарна своим иностранным друзьям, которые осудили атаку украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает Telegram-канал ведомства.

«Признательны за слова поддержки и солидарности, поступающие в адрес главы российского государства, правительства и народа России», — сказал глава МИД.

Лавров добавил, что членам мирового сообщества хорошо видны расистская сущность правительства Украины и цинизм опекающих его спонсоров. Министр подчеркнул, что без прекращения подобной преступной политики переговоры об урегулировании конфликта в республике не смогут иметь успеха.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предрекли «сверхтяжелый» ответ на попытку атаковать резиденцию Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27536899_rnd_8",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
