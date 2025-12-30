Лавров поблагодарил друзей России за осуждение атаки на резиденцию Путина

Россия благодарна своим иностранным друзьям, которые осудили атаку украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает Telegram-канал ведомства.

«Признательны за слова поддержки и солидарности, поступающие в адрес главы российского государства, правительства и народа России», — сказал глава МИД.

Лавров добавил, что членам мирового сообщества хорошо видны расистская сущность правительства Украины и цинизм опекающих его спонсоров. Министр подчеркнул, что без прекращения подобной преступной политики переговоры об урегулировании конфликта в республике не смогут иметь успеха.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предрекли «сверхтяжелый» ответ на попытку атаковать резиденцию Путина.