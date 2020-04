СМИ узнали подробности о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

В сети появились новые детали подготовки сиквела серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом пишет портал We Got This Covered.

Как сообщается, занимающаяся производством сиквела компания Warner Bros. не будет экранизировать пьесу Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя», а выпустит собственную историю, которая лишь отчасти будет основана на произведении писательницы.

Портал пишет, что в данный момент Warner Bros. занимается поиском актеров.

Одним из претендентов на роль сына «мальчика, который выжил» Альбуса Поттера является актер Леви Миллер. Он участвовал в таких картинах как «Пэн: Путешествие в Нетландию» и «Излом времени».

Судя по возрасту Миллера, события сиквела расскажут о последних годах обучения Альбуса в Хогвартсе, а возможно даже о периоде после окончания учебного заведения.

