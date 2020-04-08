Малахов ответил на обвинения Лещенко о том, что заставил его прийти на съемки

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Телеведущий Андрей Малахов ответил на обвинение певца Льва Лещенко о том, что заставил артиста нарушить самоизоляцию и прийти на съемки телепрограммы. Об этом сообщает «Super».

Ранее Лещенко, который был госпитализирован в больницу в Коммунарке с диагнозом коронавирус, отметил, что до приглашения Малахова не намеревался нарушать карантин.

Комментируя ситуацию, телеведущий подчеркнул, что уважает Народного артиста и «готов быть мальчиком для битья», а также «принять любую версию» Лещенко.

«Даже если он скажет, что это я привел его на день рождения к Алле Крутой и на концерт в Театр Армии. Пусть я буду виноват во всем», — добавил Малахов.

Журналист также пожелал здоровья артисту и его супруге.

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