Режиссер «Хищных птиц» назвала причину провала фильма в прокате

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Режиссер Кэти Янь объяснила провал в прокате своего фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» по комиксам DC.

В беседе с The Hollywood Reporter Янь заявила, что бокс-офис картины получился небольшим из-за того, что его сняла женщина. По ее мнению, зрители не были готовы к женщине во главе супергеройского фильма. Вместе с тем Кэти Янь утверждает, что хотела бы снять продолжение картины. По ее словам, в сиквеле может появиться еще одна героиня DC – Ядовитый плющ.

Фильм о Харли Квинн стал наименее успешным среди экранизаций комиксов DC. «Хищные птицы» собрали в прокате чуть больше $200 млн при бюджете в $100 млн.

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