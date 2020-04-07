Стало известно, какие мультфильмы россияне смотрят на карантине

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На карантине россияне больше всего смотрят мультфильмы «Простоквашино» и «Оранжевая корова». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм».

Отмечается, что эти мультсериалы чаще всего смотрели граждане. Об этом свидетельствует данные о количестве просмотров на YouTube.

Так, «Простоквашино» просмотрели 5 млн раз, «Оранжевую корову» — более 2 млн.

Также россияне предпочли короткометражный мультфильм «Хочу жить в зоопарке», сборники мультфильмов «Ну, погоди!» и «Даша и людоед».

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