Джоан Роулинг рассказала о борьбе с «коронавирусными» симптомами
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Писательница Джоан Роулинг у себя в Twitter рассказала, что две недели боролась с симптомами коронавируса.
Создательница книг о Гарри Поттере уточнила, что не делала анализов на COVID-19. «Я полностью здорова», — уточнила она, добавив, что ей помогла специальная дыхательная техника.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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