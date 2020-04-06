Джоан Роулинг рассказала о борьбе с «коронавирусными» симптомами

<img src="//img.gazeta.ru/files3/987/10718987/upload-RTR2OLBF-pic905-895x505-29597.jpg">

Писательница Джоан Роулинг у себя в Twitter рассказала, что две недели боролась с симптомами коронавируса.

Создательница книг о Гарри Поттере уточнила, что не делала анализов на COVID-19. «Я полностью здорова», — уточнила она, добавив, что ей помогла специальная дыхательная техника.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса

— Хазанов и Крутой отказались сдавать тест на коронавирус

— Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса