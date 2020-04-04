Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти»

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Кадр из фильма «Человек-муравей и Оса» (2018) Кадр из фильма «Человек-муравей и Оса» (2018)
Кадр из фильма «Человек-муравей и Оса» (2018)
Marvel

Сценарист и сопродюсер мультсериала «Рик и Морти» Джефф Лавнесс напишет сценарий для третьей части фильма « Человек-муравей» студии Marvel, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.

В настоящее время детали сюжета, а также даты начала съемок и премьеры «Человека-муравья 3» неизвестны. Режиссером фильма должен стать Пейтон Рид, поставивший первые две части.

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