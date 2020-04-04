Винокур рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом Лещенко
Юморист Владимир Винокур рассказал, как чувствует себя его друг, народный артист РСФСР Лев Лещенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Винокура, певец продолжает лечение в больнице, самочувствие у него хорошее.
Лев Лещенко был госпитализирован в Коммунарку с пневмонией. Выяснилось, что она развилась на фоне коронавируса. Артист был помещен в реанимацию, однако спустя несколько дней его перевели в обычную палату.
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