Винокур рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом Лещенко

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Юморист Владимир Винокур рассказал, как чувствует себя его друг, народный артист РСФСР Лев Лещенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Винокура, певец продолжает лечение в больнице, самочувствие у него хорошее.

Лев Лещенко был госпитализирован в Коммунарку с пневмонией. Выяснилось, что она развилась на фоне коронавируса. Артист был помещен в реанимацию, однако спустя несколько дней его перевели в обычную палату.

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