Лолита рассказала об обмане Цекало

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Певица Лолита Милявская утверждает, что ее экс-супруг, продюсер Александр Цекало, во время брака финансово обманывал ее.

Также в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лолита рассказала, что Цекало убеждал ее не строить сольную карьеру, поскольку она якобы никому не нужна. «Он и на деньги меня обманывал. Шабтай Калманович рассказывал, как помогал Саше делать в Австрии банковский счет втайне от меня», — цитирует Милявскую «Рен ТВ».

После развода Милявская не узнала, куда пропала большая часть заработанных ею совместно с мужем денег. Сейчас бывшие супруги не общаются.

Александр Цекало был третьим мужем певицы, артисты были женаты с 1988-го по 2000 год, у них есть 21-летняя дочь Ева.

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