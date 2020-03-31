«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта

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Организаторы песенного конкурса «Евровидение» покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу. Об этом говорится в сообщении на сайте «Евровидения».

Концерт пройдет с участием конкурсантов этого года, а также участников прошлых лет.

Шоу под названием «Евровидение: Европа сияет светом» выйдет в эфир вместо гранд-финала в субботу, 16 мая, в 21.00 по центральноевропейскому времени.

Организаторы призвали всех вещателей стран, которые должны были принять участие в конкурсе в этом году, и членов Европейского вещательного союза трансиловароть этот концерт.

«Евровидение» должно было проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая. 18 марта было объявлено о первой за 65 лет отмене конкурса и его переносе на 2021 год.

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