Bild: Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
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Немецкий рок-музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в отделение интенсивной терапии и реанимации берлинской больницы, передает Bild.
У рокера, по данным издания, обнаружен коронавирус COVID-19. Угрозы для жизни музыканта сейчас нет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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