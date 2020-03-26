Глава Okko рассказала Путину об организации досуга россиян в выходную неделю

<img src="//img.gazeta.ru/files3/155/13022155/RIAN_6204541.HR-pic905-895x505-63542.jpg">

Гендиректор входящего в Rambler Group сервиса Okko Яна Бардинцева на встрече Владимира Путина с представителями предпринимательского сообщества рассказала главе государства о готовности Okko вместе со Сбербанком организовать досуг россиян в выходную неделю, начиная с 30 марта.

По ее словам, сервис откроет бесплатный доступ к стримам театральных постановок, экскурсий, а также к трансляциям концертов.

Более того, уже по окончании этого периода вся библиотека бесплатного контента будет доступна миллионам пользователей, заявила Бардинцева.

Владимир Путин в свою очередь спрогнозировал рост числа платящих подписчиков Okko после окончания сложного эпидемиологического периода.

«Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это сто процентов, вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему, и все люди, которые сегодня пользуются бесплатно Вашими контентами и Вашими новинками, останутся в качестве Ваших клиентов», — отметил российский лидер.

По мнению Путина, «это, может быть, тот случай, то счастье, когда несчастье помогает».

«Во всяком случае, то, что Вы делаете, это дело благородное», — цитирует главу государства сайт Кремля.

На прошлой неделе сообщалось, что как главные телекоммуникационные операторы, так и ведущие онлайн-сервисы предоставили вынужденным оставаться на карантине россиянам бесплатный доступ к своим ресурсам в рамках акции «Мы вместе».

Весь набор доступных сервисов размещен на сайте доступвсем.рф.