Названы смертельно опасные сочетания алкоголя

Смешивание энергетических напитков или кофе с алкоголем тоже может иметь серьезные последствия для здоровья, в том числе инфаркт и инсульт, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова.

«Есть риск повышения артериального давления. Сочетание алкоголя и энергетиков может вызвать резкое повышение артериального давления и даже гипертонический криз. Это особенно опасно для людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как может привести к инфаркту или инсульту. Вообще, смешивание энергетиков, включая кофе, с алкоголем — это крайне опасная практика, которая несет серьезные риски для здоровья. Лучше избегать таких сочетаний и употреблять каждый из этих напитков отдельно и в умеренных количествах», — отметила Майорова.

Кроме того, риски, связанные с такими сочетаниями, включают обманчивое ощущение трезвости. Энергетические напитки содержат кофеин и другие стимуляторы, которые могут маскировать признаки опьянения. Это приводит к тому, что человек не осознает, сколько алкоголя он на самом деле выпил.

Майорова также напомнила о еще одном правиле сочетания алкогольных напитков: важно избегать смешивания с газировкой.

«Не стоит запивать алкоголь пивом, шампанским или другими газированными напитками, так как углекислота ускоряет всасывание алкоголя в кровь, что может привести к более сильному опьянению и ухудшению самочувствия на следующий день. Также сахар, часто содержащийся в газированных напитках, конкурирует с алкоголем в процессе метаболизма, что задерживает выведение алкоголя из организма», — объяснила врач.

