Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Названы смертельно опасные сочетания алкоголя

Врач Майорова: смешивание энергетиков или кофе с алкоголем смертельно опасно
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

Смешивание энергетических напитков или кофе с алкоголем тоже может иметь серьезные последствия для здоровья, в том числе инфаркт и инсульт, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова.

«Есть риск повышения артериального давления. Сочетание алкоголя и энергетиков может вызвать резкое повышение артериального давления и даже гипертонический криз. Это особенно опасно для людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как может привести к инфаркту или инсульту. Вообще, смешивание энергетиков, включая кофе, с алкоголем — это крайне опасная практика, которая несет серьезные риски для здоровья. Лучше избегать таких сочетаний и употреблять каждый из этих напитков отдельно и в умеренных количествах», — отметила Майорова.

Кроме того, риски, связанные с такими сочетаниями, включают обманчивое ощущение трезвости. Энергетические напитки содержат кофеин и другие стимуляторы, которые могут маскировать признаки опьянения. Это приводит к тому, что человек не осознает, сколько алкоголя он на самом деле выпил.

Майорова также напомнила о еще одном правиле сочетания алкогольных напитков: важно избегать смешивания с газировкой.

«Не стоит запивать алкоголь пивом, шампанским или другими газированными напитками, так как углекислота ускоряет всасывание алкоголя в кровь, что может привести к более сильному опьянению и ухудшению самочувствия на следующий день. Также сахар, часто содержащийся в газированных напитках, конкурирует с алкоголем в процессе метаболизма, что задерживает выведение алкоголя из организма», — объяснила врач.

Ранее врач рассказала, кому опасно пить шампанское на Новый год. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27530785_rnd_7",
    "video_id": "record::26a102fc-f854-409d-bfda-70cd4e68db64"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+