Беженка рассказала о запуске украинских беспилотников из жилых дворов в ДНР

Беженка рассказала о  запусках дронов ВСУ из  дворов Красноармейска
Tom Little/Reuters

Операторы беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) запускали дроны во дворах многоквартирных домов в Красноармейске в Донецкой народной республике. Об этом рассказала в интервью РИА Новости беженка Галина Кулик.

«Когда пришли у нас в подвал, в бомбоубежище, пришли ВСУ. Это дронщики были, во дворе запускали», — поделилась женщина.

30 ноября президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где генерал армии глава Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Глава государства отметил, что взятие Красноармейска позволит обеспечить поступательное решение всех основных задач специальной военной операции.

Красноармейск расположен на западе ДНР, в 55 км от Донецка. Город имел важное стратегическое значение. Это один из самых крупных городов Донбасса.

Ранее беженец рассказал, что ВСУ свозили иностранных наемников на полигон в Красноармейске.

