«Самолет-призрак» с 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным канала, представители «Уральских авиалиний» сообщили пассажирам, что рейса, на котором они должны лететь, не существует. Отправление лайнера до Екатеринбурга переносили трижды.

Один из очевидцев событий рассказал, что борт с номером U6-774 должен был вылететь вчера в 20:15 из Стамбула в Екатеринбург. Внезапно рейс отложили, а когда люди хотели уточнить причины переноса, то в поддержке им заявили, что такого рейса нет. За время ожидания пассажирам не предоставили воду или место для временного пребывания. Один раз людям выдали талоны на еду.

Позже в авиакомпании сообщили, что причиной задержки рейса стал сильный ветер, из-за которого самолет позже прибыл в Стамбул из Сочи. Представители компании-перевозчика подчеркнули, что людям были предоставлены все необходимые меры поддержки, согласно федеральному закону.

Накануне сообщалось, что в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты более чем 15 рейсов и прилеты свыше 60. Переносы рейсов на более позднее время привели к образованию крупных очередей на регистрацию. Причины нарушений в расписании пока не разглашаются.

Ранее пассажир отказался лететь и сорвал вылет рейса из Екатеринбурга в Москву.