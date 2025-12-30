В Госдуме оценили возможность внедрения ИИ в судебную экспертизу

Крашенинников: ГД может в весеннюю сессию принять закон о судебных экспертах

Законопроект о регулировании деятельности судебных экспертов дорабатывается, он может быть принят в весеннюю сессию. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Он давно внесен, сейчас мы его дорабатываем», — заявил он.

По словам эксперта, закон планируется принять в весеннюю сессию.

Проект закона был внесен на рассмотрение правительством РФ в 2013 году и принят в первом чтении в ноябре того же года. Инициатива была направлена на регулирование деятельности судебных экспертов. В первом чтении проект предполагал унификацию термина «судебный эксперт», требований к деятельности экспертов, экспертным организациям, а также определял механизмы их сертификации.

Крашенинников подчеркнул, что при подготовке закона ко второму чтению необходимо также учитывать возможность использования в проведении некоторых судебных экспертиз технологий искусственного интеллекта.

В октябре коллегия судей Краснодарского края подтвердила предположительно вынесенное с помощью искусственного интеллекта решение. Речь идет о приговоре Ейского городского суда о получении взятки полицейскими Сергеем Фроловым и Алексеем Фалюном. Суд признал правоохранителей виновными в сокрытии факта выявления 1,3 т контрафактного алкоголя в Ейске за взятку в 300 тыс. руб. Оба были приговорены к семи годам лишения свободы.

Ранее суд в России приобщил к делу выводы нейросети.