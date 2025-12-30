Ветеринар рассказала, как ухаживать за лапами собаки в холодный сезон

Зимой многие собаки испытывают дискомфорт во время или после прогулок. Есть несколько способов избежать негативных последствий от контакта лап с реагентами, щебнем и другими раздражающими инородными предметами. Как защитить лапы питомцев и правильно за ними ухаживать зимой, «Газете.Ru» рассказала Арина Искендерова, старший ветеринарный врач-дерматолог Vetcity Clinic.

«Один из самых эффективных способов — это обувь для собак. Такая барьерная защита может иметь разные цели. Например, есть непромокаемая обувь для сезона влажности, утепленная — для предрасположенных к переохлаждению пород собак, с плотной подошвой — для прогулок на скользких поверхностях или на агрессивном грунте, например, на щебне мелкой или средней фракции. Также плотная подошва защитит лапы питомцев в период новогодних праздников, когда на земле встречаются осколки от петард или стекла», — объяснила она.

Самый большой минус обуви — многие собаки не переносят «инородное» на своих лапах. Поэтому приучать к обуви лучше с самого раннего возраста. Можно начать с легких текстильных носочков, постепенно надевать их дома, затем перейти к обуви, поощряя собаку лакомствами. Не обязательно сразу надевать все ботинки — попробуйте сначала один или два. Ношение на улице начинайте с нескольких минут, постепенно увеличивая время пребывания в обуви. Будьте внимательны с креплениями: застежки должны плотно крепить обувь к лапам питомца, не нарушая при этом кровоснабжение, не зажимая шерсть и не травмируя кожу в месте крепления.

«Обувь необходима не всем питомцам. Стоит присмотреться к сигналам тела любимца или любимицы: если собака не испытывает дискомфорта на прогулках или после, необходимости в обуви нет. Также обувь может быть не рекомендована для пожилых животных и пациентов с патологиями позвоночного столба: отсутствие массажа лап о различные типы покрытий может негативно сказаться на сенсорной чувствительности и реабилитации после перенесенных заболеваний», — заявила эксперт.

Второй способ защиты — выбор места для прогулок. В зимнее время желательно минимизировать хождение по дорожкам, активно посыпанным солью, по проезжим частям. Там самая большая концентрация антигололедных средств, которые могут вызывать контактные реакции у питомцев. Избегайте прогулок в местах скопления мусора, вдоль стен и закутков, где может быть разбитое стекло.

Третий метод — правильно мыть лапы после прогулки. Для мытья предпочтительнее выбирать мягкие шампуни без содержания антисептиков, например, хлоргексидина — он может пересушить кожу лап, что приведет к микротравмам, а далее — к открытым поражениям. Также хлоргексидин влияет на здоровую микрофлору кожи. Если прогулки были по незагрязненной поверхности, можно обойтись тщательной промывкой водой. Важно после прогулок тщательно высушивать межпальцевые пространства, так как избыточная влага может привести к прению.

«Один из самых спорных вопросов: стоит ли стричь шерсть в межпальцевых пространствах. Ветеринарные дерматологи придерживаются такой тактики: если шерсть в межпальцевых пространствах не беспокоит собаку, при ее обилии не возникает воспаление и она хорошо сушится, то стричь ее не нужно. Такая «прослойка» между агрессивной окружающей средой и кожей лап дает хорошую защиту», — поделилась ветврач.

Однако есть питомцы, у которых избыточный рост шерсти в межпальцевых пространствах может поддерживать воспаление, например, у аллергиков, из-за постоянного парникового эффекта и влажности. Также избыток солей и проникание гранул сквозь шерсть может вызывать «пролежень» и воспаление в дальнейшем.

Четвертый вариант защиты — воск и кремы для лап. Если лапки питомца страдают, носить обувь по каким-либо причинам невозможно, а также нет хороших мест для прогулок, можно использовать местные средства на основе воска, силиконов и масел. Они создают тонкую интактную пленку. От крупных гранул антигололедных веществ или инородных тел эти препараты не защитят, но от влаги и мелких солей вполне эффективны.

Воск и масла довольно сложно смыть с кожи, так как они имеют водоотталкивающее свойство. Поэтому после их нанесения и прогулки необходимо более интенсивно мыть лапы собаке, так как важно полностью смыть защиту после прогулки.

«Также можно использовать кремы для подушечек и кожи пальцев после прогулки, для увлажнения и восстановления липидного слоя», — считает эксперт.

Не забываем регулярно стричь когти собакам, так как избыточный рост когтей может привести к неправильному поставу и ортопедическим патологиям. Из-за этого те поверхности лап, которые не предназначены для ходьбы, начинают участвовать в движении, более часто травмируясь и воспаляясь. Нормальная длина когтей — это когда собака стоит прямо, при этом когти не дотрагиваются до поверхности пола.

